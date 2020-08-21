Статус изменит Мечеть Хора в Стамбуле.

Турция превратит в мечеть известный православный монастырь. Об этом сообщило греческое общественное телевидение ERT. В СМИ отметили, что речь идет о Монастыре Хора, расположенном в Стамбуле. Решение правительства опубликовано в местной газете.

Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками, он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии греческие журналисты

В Греции рассказали, что мечеть передается под управление департамента по делам религий. Ожидается, что чиновники закроют византийские фрески, чтобы переделать объект в мечеть.

Напомним, что монастырь был превращен в музей 74 года назад. Он находится в столичном районе Фатих. Религиозная постройка создана в шестом веке (в 534 году нашей эры). Она считается одним из старейших исторических памятников Стамбула. После завоевание Константинополя здание было переделано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии.

В Соборе Святой Софии скончался турецкий муэдзин.

Видео: ert.gr