Первый с 1934 года намаз начался в Айя-Софии

Реджеп Тайип Эрдоган зачитал перед намазом азан.

Первый с 1934 года пятничный намаз начался в Айя-Софии. Ролик опубликовал местный журналист. Он рассказал, что президент Турции прочитал азан с минарета мечети. Азан является призывом к обязательной молитве. Вместе с лидером государства в Софии присутствовали члены правительства.

Напомним, что в июле 2020 года Турция изменила статус собора Святой Софии на мечеть. Около здания совершить намаз собрались несколько сотен человек. Перед намазом Реджеп Тайип Эрдоган прочитал отрывок из Корана. Церемония транслировалась на больших экранах, размещенных на площади. Собравшиеся встретили политика приветственными криками "Аллаху Акбар".

В храмах Черногории звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в мечеть.

Видео: Twitter/ Mehmed Karakaya