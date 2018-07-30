Президент Турции посетил собор Святой Софии

Там он ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после превращения Святой Софии в мечеть.

Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В пятницу, 10 июля, Высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Затем турецкий лидер издал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первое подобное мероприятие запланировано на 24 июля.

Вместе с президентом в Святую Софию прибыли министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, губернатор Стамбула Али Ерликая, глава управления по делам религий Али Эрбаш и глава МВД Судейман Сойлу.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Кремле назвали первых получателей российской вакцины от коронавируса.

Видео: Youtube/AFP Português