Представитель Кремля заявил, что сначала лекарство получат люди из групп риска и те, кто в ней нуждается больше всего.

В Кремле назвали первых получателей российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что пока нет "ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования". Пресс-секретарь добавил, что сначала необходимо дождаться завершения тестирования и официального утверждения вакцины против коронавируса. Потом уже можно будет говорить о собственной вакцинации.

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что госслужащие России в апреле получили доступ к отечественной вакцине. На тот момент она находилась на стадии доклинических испытаний.

Ранее мы сообщили, что Индия рассматривает возможность разместить истребители Rafale на границе с Китаем.

Видео: Youtube/Минобороны России