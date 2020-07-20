В Кремле назвали первых получателей российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Он подчеркнул, что пока нет "ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования". Пресс-секретарь добавил, что сначала необходимо дождаться завершения тестирования и официального утверждения вакцины против коронавируса. Потом уже можно будет говорить о собственной вакцинации.
Недавно издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что госслужащие России в апреле получили доступ к отечественной вакцине. На тот момент она находилась на стадии доклинических испытаний.
Ранее мы сообщили, что Индия рассматривает возможность разместить истребители Rafale на границе с Китаем.
Видео: Youtube/Минобороны России
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