Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию
Сегодня, 8:05
Отмечается, что американский лидер признал вклад президента Турции в урегулировании конфликта в Газе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь президенту США Дональду Трампу получить Нобелевскую премию. Об этом заявил колумнист газеты Hurriyet Абдулькадир Сельви в своей колонке.

По его словам, американский лидер признал вклад Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе. Журналист обратил внимание на слова Трампа, в которых он назвал президента Турции "жестким лидером", проявившим конструктивную позицию в вопросе конфликта.

Если Трамп станет лауреатом Нобелевской премии, в этом, по мнению наблюдателей, существенную роль сыграет Эрдоган, аналогично ситуации с Россией и Украиной.

Абдулькадир Сельви, журналист

Ранее мы сообщали, что в Белом доме назвали преемника Трампа.

Фото: YouTube / Associated Press

