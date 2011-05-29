Путин провел встречу с Эрдоганом

Переговоры лидеров стран продлились 1,5 часа.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств провели встречу на полях форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Ашхабаде. Их последняя встреча состоялась в сентябре нынешнего года в Китае на полях саммита ШОС.

Переговоры Путина и Эрдогана продлились 1,5 часа. В них также принимал участие премьер-министр Пакистана Шахбад Шариф. Главы государств обменялись мнениями по региональным и международным делам. Также президенты обсудили текущие отношения Москвы и Анкары. Другие подробности встречи не уточняются.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с президентом Ирана.

Видео: официальный сайт президента России