Сегодня, 13:08
Путин провел встречу с президентом Ирана

По словам президента, отношения Москвы и Тегерана развиваются позитивно.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях форума Международного года мира и доверия в Ашхабаде. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, его встречи с Пезешкианом происходят на регулярной основе. Он напомнил, что в начале года Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве двух стран. Путин добавил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются позитивно.

В прошлом году товарооборот прибавил 13%, а в этом за первые три квартала – еще плюс 8%. Мы продолжаем работать по нашим крупным проектам. Это касается и АЭС "Бушер", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут "Север – Юг".

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин оценил внешнеполитический курс Туркмении.

Видео: официальный сайт президента России

