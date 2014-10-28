По словам президента, отношения Москвы и Тегерана развиваются позитивно.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях форума Международного года мира и доверия в Ашхабаде. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, его встречи с Пезешкианом происходят на регулярной основе. Он напомнил, что в начале года Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве двух стран. Путин добавил, что отношения Москвы и Тегерана развиваются позитивно.

В прошлом году товарооборот прибавил 13%, а в этом за первые три квартала – еще плюс 8%. Мы продолжаем работать по нашим крупным проектам. Это касается и АЭС "Бушер", это касается развития инфраструктуры, включая маршрут "Север – Юг". Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России