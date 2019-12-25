  1. Главная
Сегодня, 9:29
Путин оценил внешнеполитический курс Туркмении

Президент также отметил динамичный рост республики.

Президент РФ Владимир Путин оценил внешнеполитический курс Туркмении. Об этом он заявил на форуме Международного года мира и доверия в Ашхабаде.

По словам главы государства, сделанный 30 лет назад руководством Туркмении выбор в пользу постоянного нейтралитета определил стратегический вектор развития страны. Он подчеркнул, что республика пользуется уважением и авторитетом как в Центрально-Азиатском регионе, так и во всем мире. Также Путин отметил динамичный рост Туркмении.

Ваша страна проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин прилетел в Ашхабад.

Видео: официальный сайт президента России

