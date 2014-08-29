Он примет участие в Международном форуме, посвященному году мира и доверия.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Ашхабад с официальным визитом. Об этом сообщает "РИА Новости".

Глава государства прибыл в столицу Туркмении в ночь на 12 декабря. Он примет участие в Международном форуме, посвященному году мира и доверия. Также Путин планирует провести несколько двусторонних встреч с лидерами других стран.

Перед началом пленарного заседания на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" Путин поучаствовал в церемонии приветствия глав делегаций и в совместном фотографировании. Он успел обменяться несколькими фразами с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Ранее Путин заявил, что уровень бедности в России должен стать ниже 5%.

