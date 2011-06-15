Путин: уровень бедности в России должен стать ниже 5%

Президент напомнил, что в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 млн человек.

По словам главы государства, за последние годы России удалось добиться опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан. Он отметил, что уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях. Путин напомнил, что в 2000 году доходы ниже прожиточного минимума имели 42 млн человек. Президент добавил, что по итогам 2024-го показатель составил чуть более 10 млн человек.

В текущем году позитивная динамика здесь сохраняется. Мы последовательно продвигаемся к ориентиру, установленному на 2030 год, а именно снизить уровень бедности до менее 7%, а к 2036 году – менее 5%. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что с 2026 года будет введена налоговая выплата для поддержки семей с детьми.

Видео: официальный сайт президента России