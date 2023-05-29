Путин: с 2026 года будет введена налоговая выплата для поддержки семей с детьми

По его словам, право на выплату получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов.

C 2026 года в России будет введена налоговая выплата для поддержки семей с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, право на эту выплату получат те семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Он подчеркнул, что каждый из работающих родителей сможет вернуть часть налога, уплаченного в прошлом году, на доходы.

Для них расчётная ставка НДФЛ составит 6%. Т то, что было уплачено свыше, вернется в семью. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с председателем Конституционного суда.

Видео: официальный сайт президента России