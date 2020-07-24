Новость о первом после 1934 года пятничном намазе в Айя-Софии вызвала резонанс.

В храмах Черногории звонили колокола из-за превращения Айя-Софии в мечеть. Об этом рассказали в митрополии Черногорско-Приморской (СПЦ) Сербской православной церкви, пишут "РИА Новости".

Сербия и Черногория с переменным успехом боролись с турецким владычеством на Балканах с XIV по XX века. Поэтому новость о первом после 1934 года пятничном намазе в Айя-Софии вызвала резонанс, как известия об изменении статуса храма.

В митрополии добавили, что пятницу пройдут литургии, на которых прочитают особый акафист.

Ранее мы писали, что Президент Турции посетил собор Святой Софии.

Видео: Youtube/ CBC News: The National