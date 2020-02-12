Военные создают пункт наблюдения около Алеппо.

Турция перебросила дополнительные воинские подразделения в Сирию. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на информацию от местного телеканала Sky News Arabia. Боевые формирования пересекли границу с Сирией на рассвете 12 февраля.

Военные из Анкары создают новый пункт наблюдения. Он будет располагаться между Атарибом и Эль-Джина, на западе провинции Алеппо. Еще в субботу 8 февраля власти Турции анонсировали отправку 300 боевых машин и грузовиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что САР впервые за 8 лет установила полный контроль над шоссе Дамаск - Алеппо.

Видео: YouTube/BBC News, Sky News Australia