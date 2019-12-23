САР впервые за 8 лет установила полный контроль над шоссе Дамаск - Алеппо

СМИ: сирийские войска установили полный контроль над шоссе Дамаск - Алеппо. Это произошло впервые за последние 8 лет. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Al Hadath
Известно, что САР выбили террористов из форпостов на последнем отрезке трассы. Он располагается между городами Хама и Алеппо. Напомним, что шоссе является стратегически важным объектом в Сирии. Протяженность основного участка с севера на юг страны составляет 432 км. Территория соединяет промышленные районы в северной части Сирии с экономической столицей в Алеппо.
Ранее Piter.tv писал о том, что сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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