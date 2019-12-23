САР впервые за 8 лет установила полный контроль над шоссе Дамаск - Алеппо

Правительственная армия освободила участок от присутствия боевиков.

СМИ: сирийские войска установили полный контроль над шоссе Дамаск - Алеппо. Это произошло впервые за последние 8 лет. Об этом сообщили журналисты местного телеканала Al Hadath

Известно, что САР выбили террористов из форпостов на последнем отрезке трассы. Он располагается между городами Хама и Алеппо. Напомним, что шоссе является стратегически важным объектом в Сирии. Протяженность основного участка с севера на юг страны составляет 432 км. Территория соединяет промышленные районы в северной части Сирии с экономической столицей в Алеппо.

Ранее Piter.tv писал о том, что сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

