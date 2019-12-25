Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Эрдоганом

Charlie Hebdo опубликовал номер с карикатурой на турецкого президента.

Турция отреагировала на обложку Charlie Hebdo с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Анкаре осуждают публикацию французского издания, которая является плодами антимусульманской программы" президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом в собственном Twitter-аккаунте заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть Фахреттин Алтун, турецкий чиновник

Напомним, что Charlie Hebdo ранее опубликовал на обложке карикатуру на турецкого лидера на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой. На картинке Эрдоган изображен полуодетым. Он находится в кресле держит в руке банку с напитком. Другой рукой он поднимает подол платья служанки. В подписи к изображению говорится о том, что "Эрдоган в частной жизни очень игрив". По мнению Алтуна, Франция продолжает показывать "расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские" действия, которые не смогут вызвать ответную реакцию со стороны Анкары. Он призвал европейских друзей дать отпор данному виду примитивного культурного расизма.

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Фото: Pixabay.com