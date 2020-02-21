Конфликт в сирийском регионе не помешает поставкам С-400 в Анкару.

Турция не хочет вступать в столкновение с Россией в Идлибе. Об этом заявил глава Минобороны Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk.

Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно прокомментировал чиновник

По словам чиновника, Анкара не имеет проблем с Москвой в данном регионе. Основной целью турецкой армии в Сирии является противостояние правительственным силам. РФ и Турция могут продолжить совместное патрулирование региона. Стороны продолжают брать за основу сочинские соглашения. Глава Минобороны добавил, что напряженность в зоне деэскалации не скажется на соглашении по поставкам в Турцию С-400.

Ранее российские Су-24 ВКС нанесли удары по террористам в Идлибе.

Видео: YouTube/Al Jazeera English