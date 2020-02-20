Турецкие военные пошли в наступление в Идлибе

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что турецкие военные пошли в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Об этом сообщает в Twitter журналист Чарльз Листер.
Известно, что операция в настоящее время проводится в населенном пункте Найраб. Известно, что в сторону уже направились дополнительная колонна турецкой военной техники. В результате наступления подбиты два сирийских танка, один Т-72 и боевая машина.
Журналист отмечает, что в наступления задействованы не только турецкие военнослужащие, но и бойцы вооруженной оппозиции.
Ранее мы сообщали о том, что Россия и Турция обсуждают совместное патрулирование в Идлибе.
Видео:Al Jazeera English/YouTube
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