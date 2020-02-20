Есть и другие способы урегулирования конфликта в регионе.

Россия и Турция обсуждают совместное патрулирование в Идлибе. Этот вариант рассматривается как один из способов взаимодействия в регионе. Задачей сторон является обеспечить стабильность в северной части Сирии. Об этом сообщили журналисты из Yeni Safak со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Информацию разместили в "РИА Новостях".

Новый раунд переговоров по данному вопросу может состояться в начале марта 2020 года. Главы трех стран, включая Иран, планируют организовать саммит по Сирии в Анкаре.

Ранее в МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе.