Ожидается встреча Путина с Эрдоганом.

В МИД Турции рассказали о переговорах с Россией по ситуации в Идлибе. Президенты России и Турции планируют провести личную встречу. Об этом заявил глава ведомства Мевлют Чавушоглу. Об этом дипломат рассказал в интервью RT.

На переговорах с российской стороной мы все еще не достигли той точки, где бы хотели находиться прокомментировал спикер

Чиновник добавил, что коллеги из Москвы предоставили свои карты, а Анкара в ответ - свои. На них указаны все места нахождения наблюдательных пунктов. Чавушоглу добавил, что Эрдоган стремится быстрее прекратить атаки режима Башара Асада. В связи с этим контакты с Россией продолжатся.

Ранее в Турции подтвердили, что Анкара, Москва и Тегеран согласовывают дату саммита по Сирии.

Видео: YouTube/TRT Haber