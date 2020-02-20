В Турции подтвердили, что Анкара, Москва и Тегеран согласовывают дату саммита по Сирии

В МИД Турции подтвердили, что Анкара, Москва и Тегеран согласовывают дату саммита по Сирии. Дата будет оглашена сразу, как только стороны достигнут понимания по этому вопросу. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники.
Накануне спецпредставитель РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов подтвердил информацию. Чиновник заявил, что трехстороннее обсуждение может состояться в начале марта. Однако сначала следует получить согласие руководства Турции.
Напомним, что встреча станет шестой по счету. В ней принимают участие президенты стран-гарантов астанинского процесса содействия урегулированию в Сирии. Прошлая проводилась в Анкаре в сентябре 2019 года.
Ранее в Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе.
Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia
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