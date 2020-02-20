Российские Су-24 ВКС нанесли удары по террористам в Идлибе

Самолеты были задействованы по просьбе сирийского командования самолетами.

Российские бомбардировщики Су-24 ВКС нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Самолеты были задействованы по просьбе сирийского командования самолетами. Удар был нанесен по прорвавшимся вглубь сирийской территории боевикам. Это позволило войскам Сирии успешно отбить все атаки.

В результате был уничтожен танк, шесть БМП и пять пикапов с вооружением. Кроме того, был установлен факт стрельбы из турецкой артиллерии.

Видео: Matsimus