Российские Су-24 ВКС нанесли удары по террористам в Идлибе

Российские бомбардировщики Су-24 ВКС нанесли удары по террористам в Идлибе, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Самолеты были задействованы по просьбе сирийского командования самолетами. Удар был нанесен по прорвавшимся вглубь сирийской территории боевикам. Это позволило войскам Сирии успешно отбить все атаки.
В результате был уничтожен танк, шесть БМП и пять пикапов с вооружением. Кроме того, был установлен факт стрельбы из турецкой артиллерии.
Видео: Matsimus
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