Турция арестовала на Украине члена Рабочей партии Курдистана

Мужчина попал в поле зрения полиции с 1996 года.

Турецкие спецслужбы арестовали на Украине члена Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала CNN Turk. По данным СМИ представители национальной разведывательной организации Анкары поймали члена запрещенной на территории Турции боевика в Одессе. Речь идет о гражданине по имени Ису Озера. На данный момент мужчина доставлен в Стамбул. В отношении члена движения РПК возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в участии в террористической организации, пропаганде экстремизма и подделке документов.

В Турции считают, что Озер проживал в Румынии. Он является сторонником РПК с 1996 года. Он занимался вымогательством денег у жителей Турции на нужды организации. Это послужило поводом для депортации гражданина. С 2014 года он присоединился к ячейке РПК в городе Догубаязит в провинции Агры. Позже мужчина бежал из Турции, так как полиция получила ордер на его арест.

Напомним, что РПК ведет вооруженную борьбу за независимость юго-восточных районов Турции.

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Видео: YouTube / CNN TÜRK