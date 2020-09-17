Тропический шторм "Ноул" достигнет Таиланда 18 сентября

Шторм может усилиться до тайфуна.

Тропический шторм "Ноул" достигнет северо-восточной части Таиланда 18 сентября. Об этом рассказали представители метеорологической службы королевства. Они объяснили, что атмосферное явление сформировалось в Южно-Китайском море. Специалисты ожидают, что шторм перерастет в тайфун.

Этот шторм движется на запад со скоростью около 20 км/ ч, ожидается, что он перерастет в тайфун и обрушится на центральную часть Вьетнама...Затем он переместится на северо-восток и север Таиланда синоптики Таиланда

Эксперты рассказали, что проливные дожди и ветер обрушатся на северо-восток Таиланда с 18 по 20 сентября, а а=затем - на востоке и юге страны. Жителям районов следует опасаться выходить на улицу. Отмечается, что сильные ливни могут вызвать паводки.

Шторм "Тэдди" в Атлантическом океане усилился до урагана.

Видео: YouTube / กรมอุตุนิยมวิทยา