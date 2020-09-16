Сейчас он находится в Карибском море.

Тропический шторм "Тэдди" в Атлантическом океане усилился до урагана. Об этом рассказали представители Национального центра США на наблюдению за ураганами. Специалисты зафиксировали скорость порывов ветра до 38,3 метров в секунду.

В настоящее время ураган располагается в 1 335 километрах в восточном направлении от Малых Антильских островов в Карибском море. Ветер движется на северо-запад со скоростью в 4,1 метр в секунду.

Напомним, что тропический шторм классифицируется и получает имя в том случае, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 метров в секунду. При показателе в 33 метра в секунду атмосферное явление охарактеризовывается как ураган.

Ураган "Салли" у южного побережья США усилился до второй категории.

Видео: Youtube/13News Now