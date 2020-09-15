Порывы ветра внутри урагана достигают 43 метра в секунду.

Ураган "Салли" у южного побережья США усилился до второй категории. Об этом сообщили специалисты из Национального центра США по наблюдению за ураганами. Под угрозой оказались Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана.

На данный момент известно, что скорость ветра внутри урагана достигает 43 метра в секунду согласно шкале Саффира - Симпсона. "Салли" движется со скоростью в 9 километров в час. Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс ранее говорил о том, что ждет обрушения урагана на штат к 15 сентября. Власти города Новый Орлеан предупредили местное население о необходимости эвакуации. Спасатели призвали покинуть дома около 15 тысяч американцев.

Петроградский район больше всех пострадал от урагана.

Видео: YT / Live Storms Media