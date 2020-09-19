Он движется со скоростью в 15 километров в час.

Тропический шторм "Бета" образовался в Атлантическом океане. Об этом рассказали представители Национального центра по наблюдению за ураганами в США. По данным экспертов, скорость порывов ветра внутри шторма достигает 18 метров в секунду. Сейчас "Бета" находится в 545 километрах в северо-восточном направлении от портового города Тампико в Мексике.

Шторм движется со скоростью в 15 километров в час. К 20 сентября он изменит свое направление. Уже к 21 сентября он достигнет западного побережья Мексиканского залива.

Напомним, что атмосферное явление классифицируется как тропический шторм, если скорость ветра в его пределах составляет 17,5 метров с секунду. При этом шторм получает собственное имя. При скорости ветра в 33 метра в секунду шторм становится ураганом.

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Видео: YouTube / WPTV News - FL Palm Beaches and Treasure Coast