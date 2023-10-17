Тридцать три сейва Бобровского помогли "Флориде" обыграть "Нью-Джерси"

Россиянин назван второй звездой матча.

Представители "Флориды Пантерз" обыграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился с результатом 4:3 (2:0, 1:0, 1:3) в пользу гостей ледовой арены. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 4 и 41, 14, 32 минутах спортсмены Сэм Райнхарт (оформил дубль), Картер Вераге и Нико Миккола. От "Девилз" отличились на 44, 49 и 58 минутах игроки Эрик Хаула, Майкл Маклауд и Йеспер Братт. Российский голкипер из "Флориды" Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36, после чего вратаря признали второй звездой матча. Его соотечественник, защитник от "Пантерз" Дмитрий Куликов запомнился зрителям встречи единственной голевой передачей.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET