Буллит Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Калгари"

Основное время матча завершилось со счетом 2:2.

"Вашингтон" обыграл "Калгари" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил победный буллит в ворота гостей. Это был единственный точный бросок в серии. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел два матча.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Тарасенко принесли "Оттаве" победу над "Тампой".

Видео: YouTube / SPORTSNET