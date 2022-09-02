Буллит Кузнецова помог "Вашингтону" обыграть "Калгари"

"Вашингтон" обыграл "Калгари" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил победный буллит в ворота гостей. Это был единственный точный бросок в серии. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провел два матча.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Тарасенко принесли "Оттаве" победу над "Тампой".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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