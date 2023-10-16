Гол и передача Тарасенко принесли "Оттаве" победу над "Тампой"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Оттава" одержала победу над "Тампой" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко был признан третьей звездой матча. Россиянин открыл счет на 7-й минуте первого периода, а также помог отличиться Мэтью Жозефу.

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел три матча, забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET