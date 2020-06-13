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Минтюков забросил первую шайбу в НХЛ

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Защитник помог "Анахайму" обыграть "Каролину".

Форвард "Анахайма" Павел Минтюков забросил свою первую шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Каролины" его команда добилась победы со счетом 6:3. 19-летний хоккеист забросил третью шайбу в ворота гостей в первом периоде. Это второй матч защитника в составе "Анахайма". Его дебют в НХЛ состоялся 15 октября против действующего обладателя Кубка Стэнли, "Вегаса".

Напомним, Павел Минтюков был выбран "Анахаймом" под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.

Ранее мы сообщали, что две передачи Тарасенко помогли "Оттаве" победить "Филадельфию".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, павел минтюков, хк анахайм дакс, хк каролина харрикейнз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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