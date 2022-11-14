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Две передачи Тарасенко помогли "Оттаве" победить "Филадельфию"

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Для хоккеиста эти очки стали первыми в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" обыграла "Филадельфию" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко набрал два очка по итогам встречи. Россиянин помог отличиться Джейкобу Чикрану и Джейку Сандерсону.

Для хоккеиста эти очки стали первыми в нынешнем сезоне НХЛ. Напомним, предыдущим клубом Тарасенко был "Нью-Йорк Рейнджерс".

Ранее мы сообщали, что гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Калгари".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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