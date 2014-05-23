Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Калгари"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Калгари" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан второй звездой матча. Россиянин помог отличиться Райлли Смиту, а также забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел два матча, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что Малкин стал лучшим игроком матча "Питтсбурга" против "Вашингтона".

Видео: YouTube / SPORTSNET