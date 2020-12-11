Малкин стал лучшим игроком матча "Питтсбурга" против "Вашингтона"

Игра закончилась со счетом 4:0.

Российский нападающий из команды "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Вашингтон Кэпиталз". Игра закончилась с результатом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу гостей ледовой арены. Российский форвард набрал четыре очка. Он запомнился зрителям тремя результативными передачами и одним голом на 25 минуте в воротах оппонентов. В составе команды победителей шайбы забросили также на 26 и 32, 57 минутах спортсмены Сидни Кросби (реализовал дубль) и Райлли Смит.

Известно, ЧТО Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин совершил четыре броска в створ ворот, применил три силовых приема, но не набрал очков на встречею Форвард "Кэпиталз" Евгений Кузнецов два раза бросил по воротам и результативными действиями не отметился.

Шестеркин одержал сотую победу в НХЛ, Панарин набрал два очка.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET