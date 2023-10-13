Шестеркин одержал сотую победу в НХЛ, Панарин набрал два очка

Игра закончилась со счетом 5:1.

Представители "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на ледовой арене в городе Баффало и завершилась с результатом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе "синерубашечников" шайбы в ворота оппонентов забросили на 4, 13 и 52, 33, 59 минутах спортсмены Алексис Лафренье, Крис Крайдер (реализовал дубль), российский нападающий Артемий Панарин и Джейкоб Труба. От "Сейбрз" единственным голом отметился на 38 минуте Джон-Джейсон Петерка.

Россиянин Артемий Панирин признан второй зведой игры. Кроме заброшенной шайбы хоккеист также записал на свой счет голевую передачу. Спортсмен провел свой сотый матч с двумя очками и более, начиная с сезона-2019/20, когда нападающий стал выступать за "Рейнджерс". По этому показателю форвард занимает шестое место в НХЛ за указанный период. Голкипер "синерубашечников" Игорь Шестеркин отразил в матче 24 броска из 25. Этим результатом он одержал свою сотую победу в чемпионатах НХЛ. Дополнительно Игорь Шестеркин стал седьмым в истории НХЛ голкипером, который одержал 100 побед менее чем в 160 матчах чемпионатов регулярной лиги.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET