"Вегас" стал обладателем Кубка Стэнли

Команда впервые в своей истории завоевала трофей.

"Вегас" одержал разгромную победу над "Флоридой" со счетом 9:3 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев стал автором седьмой шайбы в ворота гостей. Всего в нынешнем плей-офф НХЛ россиянин провел 22 матча, забросил семь шайб и отдал 11 голевых передач.

Благодаря этой победе "Вегас" выиграл серию со счетом 4:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее мы сообщали, что "Денвер" впервые в своей истории стал чемпионом НБА.

Видео: YouTube / SPORTSNET