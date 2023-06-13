"Денвер" впервые в своей истории стал чемпионом НБА

В финальной серии команда обыграла "Майами".

"Денвер" обыграл "Майами" со счетом 94:89 в пятом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Лучшим в составе победителей стал центровой Никола Йокич. Баскетболист набрал 28 очков по итогам встречи. Его также признали MVP по итогам финала. "Денвер" выиграл серию со счетом 4:1 и впервые в своей истории выиграл титул чемпиона.

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Видео: YouTube / NBA