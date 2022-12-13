Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа

Ирина Волк рассказала о том, что по факту нападения на спортсмена продолжается расследование.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. Об этом журналистам в видеообращении рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в ночь на 2 мая неизвестные избили около ресторана, расположенной на Большой Никитской улице в Москве столичного баскетболиста Алексея Шведа. Пациент позже был доставлен в хирургическое отделение одной из местных клиник с черепно-мозговой травмой. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Максимальное наказание за совершенное преступление составляет 12 лет лишения свободы.

Напомним, что российский спортсмен выступает за ЦСКА с 2021 года, также выступал за клуб с 2005 по 2012 год. Алексей Швед также играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс". С 2015 по 2021 год молодой человек представлял подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, а также побеждал в Евролиге. В составе национальной сборной страны он выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.

Баскетболиста ЦСКА Шведа госпитализировали после нападения в Москве.

Фото и видео: МВД России