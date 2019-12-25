После пожара и гибели пенсионеров в Красном Селе задержаны мужчина и женщина

Сын двух погибших и его сожительница стали подозреваемыми по возбужденному уголовному делу.

Ранним утром 4 ноября в частном пансионате-хосписе на проспекте Красных Командиров в Красном Селе вспыхнул пожар. Как уже стало известно ранее, в огне погибли трое пенсионеров, еще троих госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Предварительной причиной пожара считается неисправность электрической розетки на втором этаже. Пожар охватил 100 квадратных метров площади на этаже двухэтажного блочного дома, где до августа располагался пансионат для пожилых ООО "Наш Дом". Дом, приспособленный под 10 номеров, с февраля арендовал у жительницы поселка Тайцы 55-летний неработающий житель Шушар.

Погибшими оказались 89-летний отец и 92-летняя мать арендатора, а также 84-летняя пенсионерка. Пострадали, но выжили в огне и были госпитализировали пожилые женщины 83, 86 и 72 лет. В полиции возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В тот же день по подозрению в преступлении задержали арендатора дома и его неработающую сожительницу родом из Украины. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: vk.com/krasnoe_selo