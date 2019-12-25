После обнаружения тел погибших в пожаре петербуржцев возбуждено уголовное дело

Тела обнаружили утром 4 ноября.

Вечером в среду, 4 ноября, по результатам доследственной проверки после пожара и обнаружения тел двух женщин и одного мужчины возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, что пожар произошел в доме проспекту Красных Командиров.

Ранее мы писали, что в пожаре в Красносельском районе погибли три человека и трое пострадали.

Фото: vk.com/krasnoe_selo