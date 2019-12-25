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После обнаружения тел погибших в пожаре петербуржцев возбуждено уголовное дело
Сегодня, 17:12
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smirenny

После обнаружения тел погибших в пожаре петербуржцев возбуждено уголовное дело

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Тела обнаружили утром 4 ноября.

Вечером в среду, 4 ноября, по результатам доследственной проверки после пожара и обнаружения тел двух женщин и одного мужчины возбуждено уголовное дело. 

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). 

Напомним, что пожар произошел в доме проспекту Красных Командиров.

Ранее мы писали, что в пожаре в Красносельском районе погибли три человека и трое пострадали.

Фото: vk.com/krasnoe_selo

Теги: погибли в пожаре, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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