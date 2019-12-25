В пожаре в Красносельском районе погибли три человека и трое пострадали

Пожилые люди погибли на втором этаже, где бушевал огонь.

В пожаре в частном доме в Красном Селе погибли 3 человека. Также троих человек госпитализировали для осмотра, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Как узнал Piter.TV от источника, со слов сотрудников скорой помощи, дом сдавался социальной службе для приема людей пожилого возраста. Со слов хозяйки дома, она сдает его мужчине, который проживал со своими родственниками. Дом арендовал гражданин 1956-го года рождения.

Сообщение о пожаре в доме №93 по проспекту Красных Командиров поступило 4-го ноября в 05:31. Возгорание произошло в двухэтажном доме, огонь охватил 100 кв. метров, в частности второй этаж, на котором находились люди. Кровля обрушилась. Пожар локализовали в 06:19.

Еще до прибытия пожарных женщина с грудничком успела выйти на улицу. На втором этаже обнаружили три трупа пожилых людей. Троих человек госпитализировали. Обстоятельства пожара и личности погибших выясняются. На место прибыл представитель администрации, чтобы предоставить кров погорельцам.

Фото: vk.com/krasnoe_selo