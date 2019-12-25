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Три человека погибли в пожаре в Красносельском районе
Сегодня, 9:30
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Три человека погибли в пожаре в Красносельском районе

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Пожар произошел ночью.

Ночью 4-го ноября в Красносельском районе загорелся двухэтажный частный жилой дом. Огонь охватил территорию площадью 100 кв. метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №93 по проспекту Красных Командиров поступило в 05:31. Возгорание произошло в каркасно-щитовом доме размером 10 на 10 метров. В огне оказалась кровля и второй этаж.

В 06:19 пожар локализовали. Сведения о пострадавших уточняются. По информации "78.ru", в пожаре погибли три человека старше 80 лет, двое человек в возрасте 34 и 36 лет пострадали. 

К тушению привлекли 19 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рабочий получил ожоги после взрыва баллона в котельной. 

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по СПб

Теги: пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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