Стали известны подробности инцидента с газовым баллоном в котельной Петербурга

Одного человека госпитализировали.

Пострадавшим в результате взрыва газового баллона в котельной Красносельского района оказался сотрудник предприятия, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент произошел в 13-м часу 3-го ноября в котельной по адресу улица Политрука Пасечника, 16/4. По нашей информации, вспышка в газовом баллоне газоимпульсивной установки для розжига котлов произошла при замене газа. Баллон был с неисправностью.

Повреждений здания и оборудования нет, однако пострадал один человек. Слесарь 4-го разряда 1997-го года рождения получил ожоги лица и рук 1-й степени. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Также Piter.TV получил комментарий от пресс-службы "ТЭК СПб":

3 октября в 11:35 в ходе плановых работ по замене газового баллона на импульсной установке на 6-ой Красносельский котельной, расположенной на улице Политрука Пасечника, 16/4, произошла разгерметизация емкости и воспламенение газа. Взрыва газового баллона на энергоисточнике при этом не зафиксировано.

Пострадавшему сотруднику окажут необходимую помощь и содействие в соответствии с договором страхования. 6-я Красносельская котельная работает в штатном режиме.

Фото: Piter.TV