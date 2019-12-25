Стали известны подробности инцидента с газовым баллоном в котельной Петербурга

Пострадавшим в результате взрыва газового баллона в котельной Красносельского района оказался сотрудник предприятия, узнал Piter.TV от источника.
Инцидент произошел в 13-м часу 3-го ноября в котельной по адресу улица Политрука Пасечника, 16/4. По нашей информации, вспышка в газовом баллоне газоимпульсивной установки для розжига котлов произошла при замене газа. Баллон был с неисправностью.
Повреждений здания и оборудования нет, однако пострадал один человек. Слесарь 4-го разряда 1997-го года рождения получил ожоги лица и рук 1-й степени. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
Также Piter.TV получил комментарий от пресс-службы "ТЭК СПб":
3 октября в 11:35 в ходе плановых работ по замене газового баллона на импульсной установке на 6-ой Красносельский котельной, расположенной на улице Политрука Пасечника, 16/4, произошла разгерметизация емкости и воспламенение газа. Взрыва газового баллона на энергоисточнике при этом не зафиксировано.
Пострадавшему сотруднику окажут необходимую помощь и содействие в соответствии с договором страхования. 6-я Красносельская котельная работает в штатном режиме.
Фото: Piter.TV
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