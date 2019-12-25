Мужчина получил ожоги после взрыва баллона в котельной Красносельского района

Инцидент произошел в первой половине дня 3-го ноября.

В котельной Красносельского района взорвался газовый баллон, есть пострадавший. Сообщение об этом поступило в экстренные службы. Об этом Piter.TV узнал от источника.

Инцидент произошел на улице Политрука Пасечника в доме №16/4. В результате взрыва мужчине обожгло лицо и руки. По данному факту проводится проверка.

Детали произошедшего пока не известны.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с того, как авто насмерть сбило человека на Карпинского и скрылось с места ДТП.

Фото: pixabay.com