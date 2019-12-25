Один из них находится в тяжелом состоянии.

В Москве два человека пострадали при взрыве газового баллона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 20 февраля на территории стройки Российского университета транспорта на Новосущевской улице. По предварительным данным, причиной взрывала стала разгерметизация. В результате происшествия пострадали два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии. Он получил осколочные ранения.

На месте происшествия работают спецслужбы. Выясняются подробности взрыва. Также стало известно, что одного из пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

Фото: pxhere.com