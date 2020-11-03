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Видео: авто насмерть сбило человека на Карпинского и скрылось с места ДТП

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Человек остался лежать между двумя встречными полосами движения до приезда экстренных служб.

Водитель сбил человека на проезжей части у дома №38 по улице Карпинского и уехал, однако момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в 21-м часу вечера 2-го ноября. На кадрах видно, что пешеход переходил дорогу по "зебре". Водитель авто прокатил человека на своем переднем бампере, после чего поехал дальше. По информации Piter.TV, на момент прибытия медиков и полиции на месте лежал труп. О личности погибшего ничего не сообщается. 


Ранее Piter.TV сообщил о том, что во дворе на проспекте Обуховской Обороны вспыхнула и взорвалась "ГАЗель". 

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, пешеходный переход, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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