Видео: авто насмерть сбило человека на Карпинского и скрылось с места ДТП

Человек остался лежать между двумя встречными полосами движения до приезда экстренных служб.

Водитель сбил человека на проезжей части у дома №38 по улице Карпинского и уехал, однако момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в 21-м часу вечера 2-го ноября. На кадрах видно, что пешеход переходил дорогу по "зебре". Водитель авто прокатил человека на своем переднем бампере, после чего поехал дальше. По информации Piter.TV, на момент прибытия медиков и полиции на месте лежал труп. О личности погибшего ничего не сообщается.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что во дворе на проспекте Обуховской Обороны вспыхнула и взорвалась "ГАЗель".

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK