Во дворе на проспекте Обуховской Обороны вспыхнула и взорвалась "ГАЗель"

Обгорели две соседние машины, пострадавших не оказалось.

В пятом часу утра во вторник, 3 ноября, во дворе дома №144 по проспекту Обуховской обороны взорвалась горящая "ГАЗель". Как рассказали очевидцы случившегося, громкие хлопки прозвучали несколько раз.

По информации городского МЧС, фургон выгорел полностью, однако причины воспламенения неизвестны. Припаркованные рядом "Ниссан" и "Фольксваген" также пострадали: в машинах обгорели салон и багажный отсек. Пожар ликвидировали спустя час с небольшим силами девяти огнеборцев и двух единиц техники. Пострадавших в пожаре не оказалось.

я живу в соседнем доме, газ рванул раньше, чем снято видео. На видео слабый хлопок, шины или бензиновый бак. Да и на газелях обычная тормозная система, не пневмо. очевидец

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