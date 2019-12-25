Виновник смертельного ДТП в Петербурге выплатил потерпевшей 1 млн рублей моральной компенсации

Компенсацию выплачивал работодатель водителя-виновника.

Дочери мужчины, который погиб в ДТП по вине водителя-экспедитора, выплатили 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Средства с организации ― работодателя виновника аварии ― взыскали судебные приставы, сообщила пресс-служба ФССП России по Петербургу.

Из материалов уголовного дела следует, что в феврале 2018-го года водитель в состоянии наркотического опьянения был в рейсе и управлял грузовым автомобилем. На Лермонтовском проспекте он превысил скорость и врезался в автобус "Вольво", его водитель погиб. Дочь погибшего обратилась с судебным иском к ООО "Скорость-3" с требованием возместить моральный ущерб.

Для обеспечения исполнения требований судебный пристав арестовал два грузовых транспортных средства, которые принадлежат должнику. За 4 месяца организация выплатила долг полностью.

Водитель, устроивший ДТП, отбывает наказание в виде лишения свободы на 2,2 года в колонии-поселении.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после обнаружения тел погибших в пожаре петербуржцев возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ФССП РФ