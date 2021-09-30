Три очка Свечникова помогли "Виннипегу" обыграть "Эдмонтон"

Игра завершилась со счетом 5:1.

Три очка российского нападающего Евгения Свечникова помогли "Виннипегу" обыграть "Эдмонтон" в домашнем предсезонном товарищеском матче Национальной хоккейной лиги. Спортсмен отметился забитой шайбой на 23 минуте встречи и двумя результативными передачами с эпизодах с голами коллеги Харкинса. Игра завершилась с результатом 5:1.

Со стороны победителей заброшенными шайбами отметились также на 2 и 37 минутах, 28, 50 минутах хоккеисты Янсен Харкинс (реализовал дубль), Остин Погански, Кайл Коннор. Со стороны гостей отличился на 39 минуте матча Бред Мэлоун.

Стоит отметить, что российский вратарь из "Эдмонтона" Илья Коновалов провел на ледовой арене 32 минуты 14 секунд. Ему удалось отразить 16 бросков из 19.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ в США стартует 12 октября.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET