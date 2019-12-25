Гол Чинахова помог "Коламбусу" обыграть "Питтсбург"

Матч завершился со счетом 3:0.

Гол россиянина Егора Чинахова помог "Коламбусу" обыграть "Питтсбург". Товарищеский матч состоялся в преддверии нового сезона Национальной хоккейной лиги. "Коламбус Блю Джекетс" нанес поражение "Питтсбург Пингвинз" с разгромным счетом. Встреча завершилась с результатом 3:0.

Егор Чинахов является новичком в команде. В прошлом сезоне спортсмен выиграл Кубок Гагарина в составе омского "Авангарда". После этого 20-летний хоккеист подписал контракт с "Коламбус Блю Джекетс".

Напомним, что в составе "Питтсбурга" отсутствовал один из лидеров клуба - россиянин Евгений Малкин. Нападающий перенес операцию на колене, поэтому сможет выйти на лед не раньше декабря.

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