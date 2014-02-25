Игра завершилась со счетом 5:4.

Екатеринбургский клуб "Автомобилист" проиграл "Барысу" в овертайме в рамках игры Континентальной хоккейной лиги. Встреча проводилась на территории ледовой арены в Нур-Султане. Основной время завершилось с результатом 4:4. В составе команды победителей отличились Георгий Белоусов (1+1), Алексей Макеев (1+1) и Стефан Да Коста (0+2). По одной шайбе забросили Джесси Блэкер и Данил Романцев.

В овертайме решающую шайбу для исхода игры от "Барыса" забросил хоккеист Якоб Лилья. Ему помог спортсмен по имени Кертис Волк, который в этом матче заработал 4 (0+4) очка. В настоящее время "Автомобилист находится на пятом месте в рейтинге Восточной конференции. "Барыс" идет на восьмом месте.

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Фото и видео: YouTube / BARYS TV